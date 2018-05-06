تخصيص فدان بقلابشو لإقامة مجمع محارق للنفايات الطبية الخطرة بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تخصيص قطعة أرض بمساحة "فدان" من أملاك الدولة بمنطقه قلابشو مركز بلقاس، لإقامة مجمع محارق كبير للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة المتولدة من المنشآت الطبية بنطاق المحافظة.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن تقدم وطلب المحافظة بمقترح لها بإقامة مجمع محارق بقطعة الأرض المشار إليها منذ عام 2016 على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، وتم عمل الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئى بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، وتمت بالفعل الموافقة على طلب المحافظة من قبل وزارة البيئة وتم تسديد التكاليف الخاصة بدراسات التقييم للأثر البيئي.

ووجه الشعراوى، فى بيان له الأجهزة المختصة وفى مقدمتها مركز ومدينه بلقاس، الشئون القانونية بالمحافظة، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لصدور قرار التخصيص للقطعة المشار إليها من أملاك الدولة لسرعة البدء فى التنفيذ لإقامة مجمع المحارق، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد نقله نوعيه وحضارية بمحافظة الدقهلية تساهم بشكل كبير فى التخلص الآمن والصحيح لكافه النفايات الطبية الخطرة المتولدة نتيجة تقديم الخدمة الطبية المتميزة بكافه فروع ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية، بأهمية الالتزام التام بالاشتراطات والقواعد القانونية والإدارية واللوائح المنظمة والمقررة فى شأن العمل بالمحارق الطبية والتى أقرتها وزارة الصحة فى هذا الشأن.