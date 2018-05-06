بالفيديو.. محافظ كفرالشيخ يستعرض المشروعات الخدمية بالمحافظة







كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ، إن محافظة كفرالشيخ من أهم محافظات الجمهورية، حيث تتمتع بقيمة استثمارية وتنموية هائلة، وتطل علي البحر المتوسط بطول 120 كم، ونهر النيل بطول 85 كم، بمساحة إجمالية نحو 374812 كم2، وتنتج المحافظة حوالى 35% من الناتج القومى للأسماك، ومن المنتظر بعد الانتهاء من تطوير البحيرة وإنتاج مشروع غليون السمكى أن يرتقع إنتاج كفر الشيخ من الأسماك لـ71% من الناتج القومى للأسماك، كما تنتج حوالى 40% من الناتج القومى لمحصول الأرز .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، فى بيان له القاه خلال مؤتمر لاستعراض المشروعات الخدمية، إن من أهم المشروعات التى أقيمت على أرض المحافظة هى المدينة السمكية الصناعية بغليون، حيث يعد أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالشرق الأوسط "غليون" على مساحة 4000 فدان بتكلفة مليارى جنيه، وتوفير 15 ألف فرصة عمل ، ويضم المشروع 453 حوض سمك بحرى، و626 حوض سمك جمبرى، و186 حضانة لتحصين الزريعة ورعاية الأسماك، كما يشمل معملا للتفريخ، لإنتاج الزريعة، بمعدل 20 مليونًا من الأسماك البحرية مثل: "البورى، والوقار، والدنيس، والقاروص"، و2 مليار وحدة جمبرى، ومنطقة إدارية، وصناعية على مساحة 55 فدانًا، تشمل مصانع لعلف الأسماك، على مساحة 1518 متر، والفوم على مساحة 5250 مترًا، والثلج على مساحة 1900مترًا، ومركزي للتدريب والأبحاث والتطوير. حجم الإنتاج بمشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون، سوف يصل إلى 3 آلاف طن سمك للفدان الواحد، خلال الدورة الواحدة، و2000 طن جمبري في الدورة الواحدة، خلال 6 أشهر، وأنواع أخرى مثل البورى، والوقار، والدنيس، والقاروص.

وأكد المحافظ، إن من بين المشروعات التنموية مشرع تطوير بحيرة البرلس تبلغ مساحتها 108 ألف فدان، تكريك وتعميق وتكسية بوغاز البرلس، إزالة التعديات والجسور والسدود بالبحيرة، والحشائش بالبركة الغربية، إنشاء بحر فاصل وجسر واقى بطول 107 كم من بوغاز البرلس وحتى البركة الغربية، ومحطة كهرباء البرلس، علي مساحة 250 فدان بتكلفة 2 مليار يورو وتوفير 9000 فرصة عمل تنتج 4800 ميجا وات، وتم افتتاح المرحلة الأولى فى مارس الماضى وسيتم افتتاح المرحلة الثانية فى يونيو 2018م، وأعمال تطوير ميناء البرلس بتكلفة 35 مليون جنيه، ومد الرصيف الغربى غلى 124 مترا بعمق 6 أمتار، يستقبل السفن التجارية بالإضافة إلى عملة كميناء للصيد.

وأضاف المحافظ ، كما تم الإنتهاء من كورنيش بحيرة البرلس بطول 2500 بتكلفة 24 مليون جنيه، وممشى سياحى بالإضافة غلى حماية جسر البحيرة من التعديات وإقامة مراسى لمراكب الصيد تتسق مع قيمة بحيرة البرلس، بها 28 جزيرة سياحية وآثرية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من الكورنيش بطول 2500م، وقسم شرطة مسطحات البرلس بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومراقبته بالكاميرات، والنصب التذكارى وبانوراما معركة البرلس، والاكتشافات البترولية الجديدة وحقول الغاز بالبرلس، التى بلغت 9 أبار غاز، وتتوالى الاكتشافات بمنطقة البرلس.

وقال المحافظ، جارى إقامة مصنع الرمال السوداء باستثمارات مليار جنيه وتوفير 5 آلاف فرصة عمل، يتم فيها فصل 41 عنصر معدنى من الرمال السوداء، تدخل فى العديد من الصناعات منها صناعة هياكل الطائرات والصواريخ ومواد الطلاء والسراميك، والعديد من الصناعات الفريدة، يتم حاليا اقامة هذا المصنع على مساحة 80 فدان، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية ، وبنك الاستثمار القومى.

وأضاف المحافظ ، كما أقيم مشروع مستشفي كفرالشيخ الجامعي بتكلفة 390 مليون جنيه، تضم 432 سريرا، والكليات الجديدة ( الصيدلة_طب الفم والأسنان_ التمويض_الثروة السمكية_ الألسن )، وإعادة إنشاء وتطوير مستشفيات مركزية ووحدات صحية بتكلفة 685 مليون جنيه منها مستشفى برج البرلس، وسيدى غازى المركزى تم الانتهاء بنسبة 100% من الاعمال وجارى العمل بمستشفى قلين وبلطيم وبيلا المركزى.

وقال المحافظ ، تمكنت حملة حق الشعب من استرداد أراضى أملاك الدولة، وأسفرت عن استرداد 2049 فدانًا و227 ألفًا و221 متر مربع مبانى، بـعدد 1793 حالة تعدٍ، والحملة مستمرة ، وتم تلقى 1128 طلب تقنين، وباب التقنين مفتوح حتى 30 يوليو الماضى ، وإزالة التعديات على فرع نهر النيل والأقفاص السمكية .

وأضاف نصر، كما نظمت المحافظة حملة فيرس سي بالتعاون مع تحيا مصر، والفحوصات الطبية وصرف العلاج مجاناً ،و تم عمل مسح شامل لـ 380 ألف مواطن على مرحلتين من 13 يناير حتى 31 ديسمبر 2016، تم صرف العلاج لـ 66 ألف حالة منها 11 ألف حالة قائمة الانتظار تم القضاء عليها تماماً بمعدل إصابة 15% .

وأضاف المحافظ ، كما تبنت المحافظة مشروع الحملة القومية لمحو الأمية بكفرالشيخ والذى يضم 4 مراحل ليتم بعدها الإعلان عن خلو محافظة كفرالشيخ من الأمية بنهاية العام 2018، بمشاركة التربية والتعليم والشباب والرياضة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والأوقاف، والزراعة، والتضامن الاجتماعى، ووزارة الصحة، والمجلس القومى للمرأة، وغيرها من الأجهزة المعاونة لخدمة أهالينا فى كفرالشيخ.

ومشروع إقامة المدينة الأوليمبية والأكاديمية الرياضية بالساحل الشمالى بالمحافظة على مساحة 116 فدانا، وإقامة المنافذ والمعارض، وضبط الأسعار وتكثيف الرقابة، خلال أيام العام، وبخاصة خلال شهر رمضان المعظم ،وتشغيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات منها مركز كفرالشيخ لعلاج الأورام، والذى تم نقل تبعيته من جمعية علاج مرضى الأورام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وهذا من المشروعات المتوقفة، ومتحف كفرالشيخ الإقليمى وتطويره ليضم جميع آثار وتاريخ محافظة كفرالشيخ بتكلفة 30 مليون جنيه، ومشروعات إنشاء وتطوير الطرق والكبارى بتكلفة 2 مليار جنيه " طريق كفرالشيخ،المحلة المزدوج،طريق كفرالشيخ،طنطا المزدوج،طريق الروس المزدوج،تطوير الطريق الدولى بطول 60 كم"، بالاضافة الى المرحلة الثانية من مشروع رافد فوه الروس الساحلى بتكلفة 575 مليون جنيه".

قال المحافظ، تم إقامة 4982 وحدة سكنية بتكلفة 562 مليون جنيه، على مرحلتين ،المرحلة الأولى 2166 وحدة سكنية وعدد 320 محل بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه ،والمرحلة الثانية 916 وحدة سكنية وعدد 416 محل بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه ، كما تم إنشاء وصيانة 136 مدرسة بتكلفة 286 مليون جنيه، و مدرسة وفندق المتفوقين 30مليون جنيه على مساحة 600 متر مجهزة لـ450 طالب وطالبة.