انهيار منزل من طابقين بمنطقة العمرى فى سوهاج دون خسائر بشرية







سوهاج محمود مقبول

شهدت منطقة العمرة دائرة مركز سوهاج، انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة، غير مأهول بالسكان نتج عن عملية الانهيار تهشم زجاج سيارة، نتيجة تساقط الأنقاض عليها حال توقفها أسفل المنزل ولم ينتج عن الانهيار أى إصابات بشرية.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بانهيار منزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات.

بالإنتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة غير مأهول بالسكان ملك سيف ا ع س 37 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج " دون حدوث إصابات " .

نتج عن ذلك تهشم زجاج السيارة رقم 4798 هـ ق أ " تاكسي " ملك همام ل ه 51سنة سائق ويقيم بذات الناحية نتيجة تساقط الأنقاض عليها حال توقفها أسفل المنزل .

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقيام ممدوح ا م س 53 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية نجل عمه ] بهدم منزل ملكه مجاور له منذ حوالي أسبوع وبسؤال قائد السيارة لم يتهم احد بالتسبب فى ذلك وتم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لاتخاذ اللازم وتم عمل كردون أمني بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2455 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.