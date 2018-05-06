انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبى الـ19 لإقليم غرب ووسط الدلتا بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الأدبي في دورته التاسعة عشرة، تحت عنوان "تفاعلات الإبداع والسياقات المجتمعية"، والذي ينظمه إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 8 مايو الجاري، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وبدأ المؤتمر باستعراض شعبى من الشباب المشاركين فى المؤتمر، وحضر المؤتمر الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، رئيس المؤتمر، واللواء يسري خضر، مساعد محافظ الإسكندرية نائبا عن المحافظ، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية للإقليم، والدكتور محمود عسران، أمين عام المؤتمر، والدكتورة نجوي صلاح، مدير عام البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 120 أديبا وشاعرا من محافظات الإقليم الخمس (الإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والمنوفية) و60 شابا وفتاة من وزارة الشباب والرياضة.

وسيتم خلال المؤتمر تكريم كل من الشاعر صلاح رشدان واسم المرحوم الأديب شريف رزق، كما يتناول المؤتمر عدة جلسات بحثية وأمسيات شعرية وقصصية وأمسيات تجارب روائية وورش إبداعية والمائدة المستديرة ومعرض كتب من إصدارات الهيئة والنشر الإقليمي، وآخر للفن التشكيلي ومنتجات الورش المختلفة وعروض فنية لفرق الموسيقى العربية، ومعرض منتجات ورش ذوى القدرات الخاصة.