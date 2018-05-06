انسحاب 3 مرشحين من الانتخابات البرلمانية فى العراق

انسحاب 3 مرشحين من الانتخابات البرلمانية فى العراقالأحد، 06 مايو 2018 02:32 م
صندوق انتخابى - أرشيفية
إضافة تعليق
أعلن المرشح عن قائمة "بيارق الخير" فى كركوك على غدير اليوم الأحد، انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن غدير قوله - فى بيان - "أعلن انسحابى من الترشح فى مجلس النواب المقبل، واتحفظ عن ذكر الأسباب، وأمنح صوتى لرئيس قائمة "بيارق الخير" خالد العبيدى لقناعتى الشخصية به".
وفى السياق ذاته، أعلنت المرشحة عن تحالف "تمدن" فى محافظة كركوك سوسن البياتى انسحابها من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مرجعة ذلك إلى عدم امتلاك الكتل السياسية برنامجا يحقق الأمن والاستقرار ويقدم الخدمات للمواطنين.. كما انسحبت المرشحة عن كتلة (النصر) فى اربيل هيمان رمزى اليوم من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
إضافة تعليق
ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك
التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة