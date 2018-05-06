انسحاب 3 مرشحين من الانتخابات البرلمانية فى العراق







بغداد (أ ش أ)

أعلن المرشح عن قائمة "بيارق الخير" فى كركوك على غدير اليوم الأحد، انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن غدير قوله - فى بيان - "أعلن انسحابى من الترشح فى مجلس النواب المقبل، واتحفظ عن ذكر الأسباب، وأمنح صوتى لرئيس قائمة "بيارق الخير" خالد العبيدى لقناعتى الشخصية به".

وفى السياق ذاته، أعلنت المرشحة عن تحالف "تمدن" فى محافظة كركوك سوسن البياتى انسحابها من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مرجعة ذلك إلى عدم امتلاك الكتل السياسية برنامجا يحقق الأمن والاستقرار ويقدم الخدمات للمواطنين.. كما انسحبت المرشحة عن كتلة (النصر) فى اربيل هيمان رمزى اليوم من الانتخابات البرلمانية المقبلة.