اليوم.. مدير أمن سوهاج يترأس جلسة صلح بين 3 عائلات فى خصومة ثأرية







سوهاج ــ محمود مقبول

يشهد نجع حرك التابع لقرية بلصفورة دائرة مركز سوهاج مساء اليوم، إنهاء صلح بين 3 عائلات "عدس وبرعى وعباس" والمحرر عنه المحاضر أرقام واقعة المحضر رقم 5986 إداري مركز سوهاج لسنة 2015 والمعاد قيده برقم 19720 جنايات المركز والمقيده برقم 3234 كلي شمال سوهاج لسنة 2015 " قتل " والناجم عنها مقتل "خيري ا ب" و"مدني خ ا" و"نعيمة م ع" و"التوني خ ا" ينتمون لبيت برعي، واتهم في مقتلهم "البيومي ح م" و"السيد ح م" ينتميان لبيت عدس.

وواقعة المحضر رقم 5768 إداري مركز سوهاج لسنة 2017 والمعاد قيده برقم 21760 جنايات المركز والمقيده برقم 2867 كلي شمال سوهاج والناجم عنه مقتل "عبد اللاه ا ع" ينتمي لبيت عباس، واتهم في مقتله "هلاوي ر ب" و"جمال ر ب" ينتميان لبيت برعي .

يترأس الصلح اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية ويشارك فيه عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين وأعضاء مجلس النواب الحاليين ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وكبار عواقل العائلات والعمد والمشايخ.