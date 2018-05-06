اليوم.. جامعة القناة تنظم مسابقة "الإسماعيلية فى عيون البحث العلمى"







الإسماعيلية - جمال حراجى

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس اليوم الأحد المسابقة الكبرى التى ينظمها القطاع، بعنوان "الإسماعيلية فى عيون البحث العلمى.. عرض لأفضل رسالة علمية تطبيقية"، برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحث، ومنسقى معيار البحث العلمى بالكليات، وذلك فى إطار حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث على تشجيع البحث العلمى التطبيقى، وطلاب الدراسات العليا تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تقدم للتصفيات النهائية حتى الآن 29 رسالة ماجستير ودكتوراه، من جميع الكليات وتقدم 7 رسائل من كلية الطب البشرى، ورسالتين من كلية طب جراحة الفم والأسنان ورسالتين من كلية الصيدلة، ورسالتين من كلية التمريض، ورسالة من كلية الحاسبات والمعلومات، ورسالة من كلية الطب البيطرى، ورسالتين من كلية الزراعة، ورسالتين من كلية الهندسة ورسالة من كلية العلوم، ورسالتين من كلية التجارة، ورسالتين من كلية السياحة والفنادق، وثلاث رسائل من كلية التربية، ورسالتين من كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وأضافت د. ماجدة أنه يتم ترشيح أفضل رسالة تطبيقية للماجستير والدكتوراه فى المرحلة الأولى على مستوى الأقسام، وفرز الرسائل المتقدمة من خلال وكلاء كل كلية، وفقا للمعايير الموضوعة، وذلك بهدف أساسى وهو تحفيز المعيدين، ويشارك فى اختيار أفضل رسالة للماجستير والدكتوره خمس جهات معنية للتطبيق هذه الرسالة، وبوجود جهاز المشروعات لتنفيذ المشروعات والرسائل التطبيقية.