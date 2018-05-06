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الغنوشى يدلى بصوته فى أول انتخابات بلدية تونسية بعد الثورة

الأحد، 06 مايو 2018 12:42 م
الغنوشى يدلى بصوته فى أول انتخابات بلدية تونسية بعد الثورة راشد الغنوشى يدلى بصوته


كتبت آمال رسلان - تصوير أ ف ب
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أدلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصوته صباح اليوم الأحد فى انتخابات البلدية، حيث حضر لمكتب الاقتراع رفقة عائلته وقيادات من حركة النهضة فى مقدمتهم نور الدين البحيري.

وبعد الانتهاء من التصويت عبر الغنوشي للصحفيين عن سعادته قائلا: "سعيد لحظة الاقتراع في الانتخابات البلدية داعيا الشباب إلى الإقبال بكثافة".

ويدلي أكثر من 5.3 مليون ناخب بأصواتهم في الإنتخابات البلدية، الأولى منذ الثورة، في أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع بمختلف المناطق لإختيار ممثليهم في المجالس المجالس البلدية بـ 350 دائرة بلدية.

وبدأ التصويت صباح اليوم فى كامل ولايات تونس، حيث تشهد تلك الانتخابات تنافسا واضحا بين المدنية والإسلام السياسى، حيث يمثل التيار المدنى حزب نداء تونس فى حين تمثل حركة النهضة التيار الإسلامى، ويتنافس على مقاعد البلديات التونسية وهى الجماعة الإدارية الأولى فى التنظيم الحكومى، أكثر من 2070 لائحة انتخابية بين الأحزاب والمستقلين، بما يزيد عن 54 ألف مرشح فى 350 دائرة بلدية.

 


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