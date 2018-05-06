السودان تستدعى سفير أفريقيا الوسطى احتجاجا على مقتل أحد أفراد بعثتها فى بانجى







الخرطوم أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية السودانية ، مساء السبت ، سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى الخرطوم عبد الرحيم عبد الله ، وذلك احتجاجا على الاعتداء الذى تعرض له منزل سفير السودان فى بانجى ، بواسطة بعض عناصر الشرطة مساء أمس الجمعة، والذى أسفر عن مقتل أحد حراس السفارة إثر إطلاق النار عليه.

وذكرت الوزارة ، فى بيان، أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج رسمية من حكومة السودان لتسليمها لحكومة بلاده ، تطالب بضرورة توقيف الجناة وتقديمهم للعدالة وحماية السفارة والسفير وأعضاء السفارة.

وأسفر الاعتداء عن مقتل أحد أفراد البعثة ، وهو حارس مقر سكن السفير السودانى بانجى صالح أبوهنية ، نتيجة إطلاق نار فى محيط منزل السفير.

وكان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ، يرافقه وزير الداخلية ، قام بزيارة لمقر سكن السفير السودانى ، حيث قدم العزاء باسم حكومته ، واعداً بتعقب الجناة لتقديمهم للعدالة.

وأكد البيان أنه تجرى الاتصالات اللازمة بين رئاسة الوزارة بالسودان والبعثة بانجى ، لمتابعة والتأكد من سلامة طاقم البعثة وأبناء الجالية بأفريقيا الوسطى.