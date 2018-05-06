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السراج يأمر بفتح تحقيق فى اتهامات بقضايا فساد "قنصلية ليبيا" بالإسكندرية

الأحد، 06 مايو 2018 11:51 ص
السراج يأمر بفتح تحقيق فى اتهامات بقضايا فساد "قنصلية ليبيا" بالإسكندرية رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج


كتب - أحمد جمعة
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قرر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، فتح تحقيق فى اتهامات طالت بعض المسئولين فى قضايا فساد.

 

وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد السلاك، إن رئيس المجلس الرئاسى الليبى يتابع باهتمام ما توارد فى وسائل الإعلام من اتهامات فى بعض قضايا فساد، طالت بعض المسؤولين هذه الفترة وعلى مدار السنوات السابقة.

 

وأضاف السلاك عبر تدوينة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، اليوم الأحد، أن السراج أصدر تعليماته بفتح تحقيق فى هذه الاتهامات لتبيان حقيقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت.

 

كان أكثر من 30 عضو بمجلس النواب الليبى طالبوا النائب العام بالشروع بالتحقيق فى القضايا التى أثيرت إعلاميا حول وجود قضايا فساد فى القنصلية الليبية فى الإسكندرية.

 

ودعا أعضاء من البرلمان الليبى للتحقيق مع أى مسؤول ورد اسمه فى تصريحات القنصل الليبى فى الإسكندرية عادل الحاسى الذى اتهم فيها عددا من المسئولين والنواب بالفساد المالى والإدارى.

 

يذكر أن القنصل الليبى السابق فى الإسكندرية، قد وجه اتهامات لعدد من أعضاء المجلس الرئاسى الليبى، ووزير الخارجية محمد سيالة، ووزير المالية فى حكومة الوفاق الوطنى الليبية.


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