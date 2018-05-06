الرئيس اللبنانى: الاقتراع فى الانتخابات النيابية "واجب مقدس"







بيروت (أ ش أ)

قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون إنه تجرى اليوم أهم عملية ديمقراطية فى لبنان، واصفا الانتخابات النيابية بأنها ناجحة.

وأكد الرئيس اللبنانى - فى تصريح عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات النيابية اليوم الأحد، ضرورة أن يمارس كل اللبنانيين صلاحياتهم الانتخابية .واصفا الاقتراع بالواجب المقدس ومشددا على أهمية منح الصوت الانتخابى لمن يلبى تطلعات المواطنين.

وقال عون إن التعاون بين وزارتى الداخلية والخارجية جيد ومهم جدا، معربا عن أمله فى أن تكون كثافة التصويت عالية.

وشدد على ضرورة ألا يهمل اللبنانيون حقهم فى الاقتراع الحق لأنهم اذا فعلوا تنازلوا عن حقهم فى محاسبة النواب.

وكانت مراكز الاقتراع فى لبنان قد فتحت أبوابها فى الساعة السابعة صباح اليوم ولمدة 12 ساعة بتوقيت لبنان تمهيدا لانتخاب برلمان جديد يعد الأول منذ 9 سنوات .ويصل عدد الناخبين إلى حوإلى 3.7 مليون شخص، بينما يتجاوز عدد المرشحين للمقاعد أكثر من 500 مرشح و77 لائحة فى 15 دائرة للفوز بـ128 مقعداً بمجلس النواب .

بدوره، قال مفتى الجمهورية اللبنانى الشيخ عبد اللطيف دريان إن لبنان تشهد يوما تاريخيا وطنيا بإقبال الناخبين على صناديق الاقتراع للتصويت لمن يستحق الوصول إلى البرلمان، لافتا إلى أن هذا الاستحقاق وطنى وديمقراطى بامتياز وعلى الكل أن يشارك فيه وان يدلوا بأصواتهم لما فيه مصلحة لبنان والعاصمة بيروت.

ودعا فى تصريح له عقب ادلائه بصوته جميع اللبنانيين للمشاركة فى هذا الاستحقاق للإدلاء بأصواتهم حتى يكون للبنان مجلس نيابى جديد يقوم بمهامه التشريعية من اجل النهوض ببيروت العاصمة ومن اجل النهوض بلبنان لافتا إلى أن الاقبال الكبير من المرشحين فى بيروت وفى لبنان هو دليل عافية.

فى سياق متصل، أعلن قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون أن الجيش لن يتهاون مع أى محاولة للاخلال بالأمن أو عرقلة سير عمل هذا الاستحقاق الانتخابى من أى جهة كانت . مؤكدا حرص قوى الجيش على المتابعة الدقيقة والسريعة لمختلف الحوادث الطارئة.

جاء ذلك فى تصريح لقائد الجيش اللبنانى خلال تفقده اليوم لعمليات المناطق والاطلاع على الاجراءات المتخذة فى سبيل إنجاح أمن العملية الانتخابية التى انطلقت صباح اليوم فى لبنان .