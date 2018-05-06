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الأحد، 06 مايو 2018 04:58 م
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الرئيس التونسى: الانتخابات البلدية رسالة للعالم بأسره

الأحد، 06 مايو 2018 04:53 م
الرئيس التونسى: الانتخابات البلدية رسالة للعالم بأسره الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى


تونس (أ ش أ)
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قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، إن "الانتخابات البلدية رسالة ليس فقط للتونسيين، بل للعالم بأسره، مفادها أن تونس سائرة فى الاتجاه الصحيح على درب الديمقراطية التى اعتبرها "ممارسة وليست شعارا".

وأضاف السبسي، فى تصريح اليوم الأحد، أن إجراء أول انتخابات بلدية بعد الثورة، هو العنوان الأبرز للديمقراطية، وأن تونس اختارت النهج الانتخابى لتكريس هذا التوجه على أرض الواقع، مثلما اختارت قيادتها عبر صناديق الاقتراع، مؤكدا أن بلاده "لن تتراجع عن هذا النهج".

وأشار إلى أن الاختلاف مع بعض التوجهات السياسية وارد، لكنها تبقى وطنية وقادرة على خدمة تونس، مؤكدا أهمية الوحدة الوطنية لكسب رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "التشريعية والرئاسية 2019" التى ستدعم المسار الديمقراطى وتعزز مناخ الاستقرار والتقدم للبلاد للسنوات المقبلة.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية التونسية أدلى بصوته فى الانتخابات البلدية، اليوم الأحد، بمركز اقتراع المدرسة الابتدائية سيدى فرج بسكرة بولاية أريانة.

 


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