الخارجية الإماراتية: توترات جانبية غير واقعية تصب فى مصلحة الحوثيين

أفادت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل اليوم، أن الخارجية الإماراتية، تحذر من اختلاق توترات جانبية غير واقعية تصب فى مصلحة الحوثيين وتوفر لهم الفرصة لمواصلة انقلابهم واختطافهم لليمن.

كما أكدت الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة التركيز فى هذه المرحلة على التصدى للخطر الحوثى والابتعاد عن تشتيت جهود التحالف العربى.