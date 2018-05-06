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الخارجية الإماراتية: توترات جانبية غير واقعية تصب فى مصلحة الحوثيين

الأحد، 06 مايو 2018 09:12 م
الخارجية الإماراتية: توترات جانبية غير واقعية تصب فى مصلحة الحوثيين الحوثيين - صورة أرشيفية


كتب خالد نور
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أفادت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل اليوم، أن الخارجية الإماراتية، تحذر من اختلاق توترات جانبية غير واقعية تصب فى مصلحة الحوثيين وتوفر لهم الفرصة لمواصلة انقلابهم واختطافهم لليمن.

كما أكدت الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة التركيز فى هذه المرحلة على التصدى للخطر الحوثى والابتعاد عن تشتيت جهود التحالف العربى.
 
 
الخارجية الإماراتية (1)
 
الخارجية الإماراتية (2)
 

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اسكاى نيوز

الخارجية الإماراتية

الحوثيين




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