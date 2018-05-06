الجيش اليمنى يعلن اقتحام مركز مديرية كتاف شرق "صعدة"الأحد، 06 مايو 2018 07:23 م
الجيش اليمنى
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أعلن الجيش اليمنى الوطنى، اقتحام مركز مديرية كتاف شرق محافظة صعدة.
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