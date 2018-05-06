الجيش الموريتانى يفتح تحقيقا فى انفجار مخزن للذخيرة بمدينة "كيهيدى"الأحد، 06 مايو 2018 11:10 م
عناصر من الجيش الموريتانى
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أعلن الجيش الموريتانى، فتح تحقيق فى انفجار مخزن للذخيرة وقع، اليوم الأحد، فى ثكنة عسكرية فى مدينة "كيهيدي" جنوبى موريتانيا.
وأوضح الجيش، فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن الإنفجار وقع جراء حريق شب بالمخزن وتم السيطرة عليه نهائيا دون أية أضرار.
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