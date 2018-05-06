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الأحد، 06 مايو 2018 11:12 م
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الجيش الموريتانى يفتح تحقيقا فى انفجار مخزن للذخيرة بمدينة "كيهيدى"

الأحد، 06 مايو 2018 11:10 م
الجيش الموريتانى يفتح تحقيقا فى انفجار مخزن للذخيرة بمدينة "كيهيدى" عناصر من الجيش الموريتانى
نواكشوط أ ش أ
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أعلن الجيش الموريتانى، فتح تحقيق فى انفجار مخزن للذخيرة وقع، اليوم الأحد، فى ثكنة عسكرية فى مدينة "كيهيدي" جنوبى موريتانيا.

وأوضح الجيش، فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن الإنفجار وقع جراء حريق شب بالمخزن وتم السيطرة عليه نهائيا دون أية أضرار.

 


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الجيش الموريتانى

انفجار مخزن للذخيرة

مدينة كيهيدى

موريتانيا




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