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الثلاثاء.. انقطاع مياه الشرب بدسوق لأعمال تطهير وتعقيم المروقات والخزانات

الأحد، 06 مايو 2018 04:57 م
الثلاثاء.. انقطاع مياه الشرب بدسوق لأعمال تطهير وتعقيم المروقات والخزانات محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيح، برئاسة اللواء حمدى الحشاش، عن قطع مياه الشرب عن مدينة وقرى مركز دسوق أو ضعفها، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 8 مايو الجارى من الساعة الرابعة عصراً، وحتى الساعة السابعة مساء، حتى إنهاء أعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروقات  والخزانات الأرضية بمحطة محلة أبو على.

قال رئيس مدينة دسوق لـ"اليوم السابع"، إنه وردت إشارة من شركة الصرف الصحي بقطع مياه الشرب عن مدينة دسوق وقرى المركز لمدة 3 ساعات، من الساعة 4 عصراً  للساعة 7 مساء، لإجراء الصيانة اللازمة، حرصا على عدم الإضرار بالمواطنين، مؤكداً أنه يأمل من المواطنين تدبير حاجاتهم من المياه.

 


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