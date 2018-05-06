video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تقدم 200 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية فى باكستان

الأحد، 06 مايو 2018 04:16 م
الإمارات تقدم 200 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية فى باكستان حاكم الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان


إسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، 200 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية فى باكستان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد، أن إدارة المشروع الإماراتى لمساعدة باكستان وقّعت اتفاقية مع قيادة الجيش الباكستانى لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشاريع التنموية لباكستان بتكلفة 200 مليون دولار أمريكى يتم تمويلها من قِبل صندوق أبوظبى للتنمية.

وقع اتفاقية التعاون من جانب إدارة المشروع الإماراتى لمساعدة باكستان، مدير المشروع عبد الله خليفة الغفلي، ومن جانب قيادة الجيش الباكستانى مدير الهندسة العسكرية اللواء أنور الحق شودرى.

وفى ختام مراسم التوقيع، قدم مدير المشروع الإماراتى لوحة تذكارية إلى رئيس أركان الجيش الباكستانى الفريق أول قمر جاويد باجو بمناسبة "عام زايد" ترمز إلى مرور أكثر من 51 عاما على انطلاق الدعم والمساعدات الإنسانية التى قدمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للشعب الباكستانى منذ عام 1967.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات توقع رسميا على الميثاق الدولى للفضاء والكوارث

أطباء الإمارات يبدأون علاج اللاجئين الروهينجا فى "كوكس بازار"

الامارات

اخبار الامارات

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة