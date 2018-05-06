الإمارات تقدم 200 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية فى باكستان







إسلام آباد (أ ش أ)

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، 200 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية فى باكستان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد، أن إدارة المشروع الإماراتى لمساعدة باكستان وقّعت اتفاقية مع قيادة الجيش الباكستانى لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشاريع التنموية لباكستان بتكلفة 200 مليون دولار أمريكى يتم تمويلها من قِبل صندوق أبوظبى للتنمية.

وقع اتفاقية التعاون من جانب إدارة المشروع الإماراتى لمساعدة باكستان، مدير المشروع عبد الله خليفة الغفلي، ومن جانب قيادة الجيش الباكستانى مدير الهندسة العسكرية اللواء أنور الحق شودرى.

وفى ختام مراسم التوقيع، قدم مدير المشروع الإماراتى لوحة تذكارية إلى رئيس أركان الجيش الباكستانى الفريق أول قمر جاويد باجو بمناسبة "عام زايد" ترمز إلى مرور أكثر من 51 عاما على انطلاق الدعم والمساعدات الإنسانية التى قدمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للشعب الباكستانى منذ عام 1967.