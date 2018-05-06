اضبط مخالفة.. عمود إنارة على وشك السقوط بقرية الطليحات بسوهاج والأهالى يستغيثون

سوهاج - محمود مقبول

رصدت "اليوم السابع" استغاثات الأهالى بقرية الطليحات دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، وذلك لوجود عمود إنارة بأحد الشوارع الرئيسية بالقرية وتحديدا أمام نقطة شرطة القرية، حدث به ميل كبير فى اتجاه المنازل مما ينذر بسقوطه فى أى لحظة ويسبب كارثة.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع": إننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى لمجلس القرية ولهندسة الكهرباء لسرعة التدخل وإحلال وتجديد عمود الإنارة، ولكن دون جدوى، وكأنهم ينتظرون سقوط العمود وحدوث كارثة وبعدها يتم التحرك، ولكن سيكون هذا بعد فوات الأوان، حيث إن العمود هو أحد الأعمدة الرئيسية التى تقوم بتوصيل الكهرباء فى عدة شوارع وتوجد بها أسلاك كثيرة.

وأضاف الأهالى أن العمود وصل الميل الخاص به إلى إحدى البلكونات المجاورة وأصبح ملاصقا لها، ومن الممكن أن يقوم الأطفال بهذا المنزل بالإمساك بالأسلاك الكهربائية ويعرض حياتهم للخطر، والعمود به تآكل من الأسفل، وإننا نطالب محافظ سوهاج بسرعة التدخل وإصدار التعليمات بتعديل وضع عمود إنارة جديد حفاظا على حياة المواطنين.



عمود الإنارة المائل بقرية الطليحات بجهينة



عمود الإنارة المائل بالقرب من إحدى البلكونات



الميل واضح على عمود الإنارة بقرية الطليحات



تآكل بالعمود من الأسفل



العمود وصل إلى شرفة أحد المنازل