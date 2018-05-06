video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 05:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. عمود إنارة على وشك السقوط بقرية الطليحات بسوهاج والأهالى يستغيثون

الأحد، 06 مايو 2018 04:00 ص
اضبط مخالفة.. عمود إنارة على وشك السقوط بقرية الطليحات بسوهاج والأهالى يستغيثون اعمده انارة


سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

رصدت "اليوم السابع" استغاثات الأهالى بقرية الطليحات دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، وذلك لوجود عمود إنارة بأحد الشوارع الرئيسية بالقرية وتحديدا أمام نقطة شرطة القرية، حدث به ميل كبير فى اتجاه المنازل مما ينذر بسقوطه فى أى لحظة ويسبب كارثة.

 

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع": إننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى لمجلس القرية ولهندسة الكهرباء لسرعة التدخل وإحلال وتجديد عمود الإنارة، ولكن دون جدوى، وكأنهم ينتظرون سقوط العمود وحدوث كارثة وبعدها يتم التحرك، ولكن سيكون هذا بعد فوات الأوان، حيث إن العمود هو أحد الأعمدة الرئيسية التى تقوم بتوصيل الكهرباء فى عدة شوارع وتوجد بها أسلاك كثيرة.

 

وأضاف الأهالى أن العمود وصل الميل الخاص به إلى إحدى البلكونات المجاورة وأصبح ملاصقا لها، ومن الممكن أن يقوم الأطفال بهذا المنزل بالإمساك بالأسلاك الكهربائية ويعرض حياتهم للخطر، والعمود به تآكل من الأسفل، وإننا نطالب محافظ سوهاج بسرعة التدخل وإصدار التعليمات بتعديل وضع عمود إنارة جديد حفاظا على حياة المواطنين.

 

عمود الإنارة المائل بقرية الطليحات بجهينة
عمود الإنارة المائل بقرية الطليحات بجهينة

 

عمود الإنارة المائل بالقرب من إحدى البلكونات
عمود الإنارة المائل بالقرب من إحدى البلكونات

 

الميل واضح على عمود الإنارة بقرية الطليحات
الميل واضح على عمود الإنارة بقرية الطليحات

 

تآكل بالعمود من الأسفل
تآكل بالعمود من الأسفل

 

العمود وصل إلى شرفة أحد المنازل
العمود وصل إلى شرفة أحد المنازل

 

العمود محل الواقعة عليها أسلاك كثيرة
العمود محل الواقعة عليها أسلاك كثيرة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. اضبط مخالفة.. محول كهرباء يصعق الأهالى ويتسبب فى قطع المياه منذ شهرين

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اضبط مخالفة

قرية الطليحات

جهينة

كهرباء سوهاج




لا تفوتك
رجل أعمال يقتل أولاده الثلاثة وزوجته وينتحر بمسدسه فى الرحاب

رجل أعمال يقتل أولاده الثلاثة وزوجته وينتحر بمسدسه فى الرحاب

فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا

فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا

صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو

صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو

بالخطوات.. كيف تحصل على تحديث ويندوز 10 "April 2018 Update"

بالخطوات.. كيف تحصل على تحديث ويندوز 10 "April 2018 Update"

4 أقول فى حكم صيام النصف الثانى من شعبان.. تعرف عليها

4 أقول فى حكم صيام النصف الثانى من شعبان.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة