اضبط مخالفة.. انتشار القمامة فى أسوان رغم انطلاق حملة المحافظ بالنظافة







أسوان – عبد الله صلاح

شهدت بعض الشوارع بمدينة أسوان، اليوم الأحد، انتشار للقمامة بشكل سيئ يضر بسمعة السياحة الأجنبية التى تزور أسوان خلال الفترة الحالية، علاوة على الأضرار البيئية التى تسببها انتشار القمامة على أهالى وسكان والمترددين على مدينة أسوان.

وبرزت الأماكن التى ظهرت فيها القمامة بالشوارع، أمام سور مستشفى أسوان الجامعى وبالقرب من مركز مجدى يعقوب للقلب بمدينة أسوان، بالإضافة إلى سور حديقة درة النيل التى تبعد أمتار عن ديوان عام محافظة أسوان، علاوة على شارع شرق البندر الموازى لطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان.

يأتى انتشار القمامة فى بعض المناطق، رغم استمرار أعمال الحملة الشعبية التى أطلقها اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، يوم الجمعة الماضية، عقب العاصفة الترابية التى ضربت المحافظة، تحت عنوان "النظافة مسئولية الجميع" وتستهدف الشوارع والميادين والمواقع الخدمية والتنفيذية والمناطق المحيطة بها.