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الأحد، 06 مايو 2018 06:42 م
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استشهاد فلسطينى ثالث برصاص الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة

الأحد، 06 مايو 2018 05:45 م
استشهاد فلسطينى ثالث برصاص الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة اشتباكات مع قوات الاحتلال


أ ف ب
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أعلن الجيش الاسرائيلى فى بيان الأحد استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جنوده قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شرق خان يونس فى جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الاسرائيلى ووزارة الصحة الفلسطينية اشارا فى وقت سابق الى سقوط قتيلين.

يذكرأن، أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد خمسة مواطنين على الأقل وإصابة عدد من الجرحى جراء انفجار عرضى وقع بدير البلح وسط قطاع غزة أمس السبت.

وقالت وكالة معا الفلسطينية" إن دوى انفجار سمع فى دير البلح وقد تصاعدت سحابة من الدخان فى الأجواء".


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قوات الاحتلال

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