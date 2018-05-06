استجابة لما نشره اليوم السابع .. إصلاح مدخنة محرقة نفايات بالشرقية

استجابة لما نشره اليوم السابع .. إصلاح مدخنة محرقة نفايات بالشرقيةالأحد، 06 مايو 2018 04:02 م
محافظ الشرقية
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أكدت اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أنه تم التنبيه علي مديرية الصحة،بضرورة تشغيل محرقة الكائنة بمركز الابراهيمية ،بالطريقة الفنية الصحيحة لتقليل نسبة الأدخنة والعادم الخارج من المحرقة.
جاء ذلك فى إستجابة سريعة لما نشره اليوم السابع بعنوان شكوى من وصول أدخنة محارق النفايات لمنازل الأهالي بالإبراهيمية شرقية.
وأوضح سعيد فى بيان له اليوم إنه تمت مخاطبة شركة الصيانة لعمل تقرير فني لتلافي حدوث أدخنة من المحرقة أثناء التشغيل،مؤكدا أنه بالنسبة لشكوي الأهالي من هذه الأدخنة ، أكد انهم سكان المنطقة المجاورة والذين قاموا بالبناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص.
في سياق متصل،ذكر بيان،إنتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة ، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 366978 طن و 475 كيلو قمح.
وتم توريد اليوم من الأقماح بلغ 17251 طن و 878 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة ، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألف و 846 فدان .
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