استجابة لما نشره اليوم السابع .. إصلاح مدخنة محرقة نفايات بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

أكدت اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أنه تم التنبيه علي مديرية الصحة،بضرورة تشغيل محرقة الكائنة بمركز الابراهيمية ،بالطريقة الفنية الصحيحة لتقليل نسبة الأدخنة والعادم الخارج من المحرقة.

جاء ذلك فى إستجابة سريعة لما نشره اليوم السابع بعنوان شكوى من وصول أدخنة محارق النفايات لمنازل الأهالي بالإبراهيمية شرقية.

وأوضح سعيد فى بيان له اليوم إنه تمت مخاطبة شركة الصيانة لعمل تقرير فني لتلافي حدوث أدخنة من المحرقة أثناء التشغيل،مؤكدا أنه بالنسبة لشكوي الأهالي من هذه الأدخنة ، أكد انهم سكان المنطقة المجاورة والذين قاموا بالبناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص.