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إصدار 18 ألفا و900 بطاقة تموينية ذكية لمواطنى كفر الشيخ

الأحد، 06 مايو 2018 05:35 م
إصدار 18 ألفا و900 بطاقة تموينية ذكية لمواطنى كفر الشيخ بطاقة تموين


كفر الشيخ - محمد سليمان
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أعلن عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إصدار 18 ألف و900 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين الذين تقدموا بطالبات استخراج بدل تالف أو فصل اجتماعى أو مفقودة، من وزارة الإنتاج الحربى، ومن المقرر وصولها خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لفحصها وتسليمها للمواطنين بالمكاتب.

وأضاف الهابط ، في بيان له اليوم الأحد، أن إصدار البطاقات التموينية الذكية جاء ذلك عقب الاتصالات المستمرة وتوجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وعماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وتعليمات وزير التموين للشركة المنفذة للبطاقات التموينية، بضرورة الانتهاء من البطاقات المتبقية فى الميعاد المحدد.

وأشار "الهابط" إلى بدء نشر بيان بأسماء أصحاب البطاقات الجديدة، تسهيلا على المواطنين لاستلام البطاقات الخاصة بهم، من خلال التوجه لمكاتب التموين التابعين لها، ببطاقة الرقم القومى وتسليم 3 ثلاثة صور منها،  على أن يقوم المواطن بإرسال رسالة إلى رقم 91237 بعد استلام البطاقة، وسيستلم المواطن رسالة ردا من الشركة بها الرقم السرى الخاص بصرف السلع التموينية على البطاقة، على أن يتم الصرف الشهر التالى لشهر الاستلام.

 


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