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أمن سوهاج يؤمن تنفيذ 54 قرار إزالة خاص بالتعديات على أراضى أملاك الدولة

الأحد، 06 مايو 2018 09:49 ص
أمن سوهاج يؤمن تنفيذ 54 قرار إزالة خاص بالتعديات على أراضى أملاك الدولة اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج


سوهاج - محمود مقبول
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أكد اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، "لليوم السابع" أن القوات بمديرية أمن سوهاج، تمكنت من تنفيذ تأمين إزالة "54" قرار خاص بالتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمراكز وأقسام المديرية المختلفة، وذلك برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب، واللواء مساعد المدير لقطاع الشمال، والعميد مأمور مركز شرطة سوهاج، والعميد مأمور مركز شرطة دار السلام، والعميد مأمور مركز أخميم.

ففى مركز شرطة جرجا تم تأمين إزالة "10" حالات تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 20 قيراط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1482 إدارى المركز لسنة 2018، وفى مركز شرطة سوهاج تم تأمين إزالة "13" حالات تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 13 قيراط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2454 إدارى المركز لسنة 2018.

واستكملت القوات أعمالها بقسم شرطة طهطا، وتم تأمين تنفيذ "12" قرار تعدى على منافع الرى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1193 إدارى المركز لسنة 2018، وفى مركز شرطة أخميم تم إزالة "5" حالات تعدى على الأراضى الزراعية، على مساحة 4 قيراط "15" سهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1817 إدارى المركز لسنة 2018

وأوضح مدير أمن سوهاج، أن القوات تمكنت من تأمين تنفيذ إزالة "4" حالات تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 4 قيراط، بمركز دار السلام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2008 إدارى المركز لسنة 2018، وفى مركز شرطة العسيرات تم تأمين إزالة "10" حالات تعدى على منافع الرى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 792 إدارى المركز لسنة 2018.

وأشار مدير أمن سوهاج، أن تلك الأعمال تأتى فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بالتواجد الأمنى المستمر واستعادة هيبة الدولة، وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذاً لخطة المديرية فى هذا الشأن.


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