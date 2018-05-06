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الأحد، 06 مايو 2018 03:25 م
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أردوغان: سننفذ عمليات عسكرية جديدة بعد هجماتنا فى سوريا

الأحد، 06 مايو 2018 03:22 م
أردوغان: سننفذ عمليات عسكرية جديدة بعد هجماتنا فى سوريا أردوغان


رويترز
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا ستنفذ عمليات عسكرية جديدة على حدودها بعد هجومين سابقين فى سوريا.

وأضاف أردوغان "لن نتوقف عن تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية. سنقوم بعمليات جديدة بعد عمليتى درع الفرات وغصن الزيتون. جنودنا مستعدون لمهام جديدة" مشيرا للعمليتين السابقتين فى سوريا.

وكان أردوغان يتحدث فى اسطنبول حيث أعلن برنامجه الانتخابى قبل انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة الشهر المقبل.

وأفاد نشطاء سوريون بأن القوات التركية فرّقت بالقوة والرصاص الحى مظاهرة فى مدينة الباب شمال سوريا، شارك فيها محتجون على تصرفات عناصر أحد الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة.

وأكد نشطاء معارضون فى مواقع التواصل الاجتماعى أن حالة من التوتر والاستياء الواسع تعم سكان المدينة الحدودية فى ريف حلب الشمالى، على خلفية تصرفات الجيش التركى، حيث يظهر مقطع فيديو وصول ناقلة جنود تقل عناصر الجيش التركى بزى ميدانى إلى المدينة، وخروج العسكريين منها وإشهارهم سلاحا فى وجوه المحتجين على تطاول مجموعة من أفراد "فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش السورى الحر" على مستشفيين محليين.


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