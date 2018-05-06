أحمد قذاف الدم يكشف أسرار جديدة عن تآمر قطر وألاعيبها على قناة 24 سعودي غدا

أحمد قذاف الدم يكشف أسرار جديدة عن تآمر قطر وألاعيبها على قناة 24 سعودي غداالأحد، 06 مايو 2018 03:57 م
أحمد قذاف الدم
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يكشف المسؤول السياسي لجبهة النضال الليبية أحمد قذاف الدم في حلقة جديدة غدا على قناة 24 سعودي عن محاولات قطر لاغتيال ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مع الإعلامي تامر حنفي.
ويسرد أحمد قذاف الدم، المبعوث الخاص للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال الحلقة عن تآمر قطر على السعودية في كثير من المواقف، ويكشف عن أسرار تذاع لأول مرة حول قطر ودورها في تخريب ليبيا وتآمرها على المملكة العربية السعودية.
ويؤكد القذافي خلال حلقته على 24 سعودي، أن النظام القطري يخادع العرب، وشرد 15 مليون مسلم نتيجة أفعالها في المنطقة، مشيرا إلى أن القرضاوي هو رأس الفتنة الآن في المنطقة.
كما يكشف القذافي عن مخطط إيران في المنطقة وكيف تريد تحقيق أطماعها بالتعاون مع قطر لمواجهة دول مجلس التعاون الخليجي.
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