أحد العاملين بمجال الإغاثة فى تعز: نعانى من القذائف المفاجئة والقصف العشوائى

رسالة تعز اليمن - إيمان حنا

قال عبد الملك سعد ضمن فريق العاملين بالتنسيق مع منظمات الإغاثة الدولية، إن المنظمات التى نراها فى تعز هى البرنامج العالمى للغذاء وأطباء بلا حدود بالنسبة للإغاثات الطبية، أما الباقى وجودها لا يتناسب مع حجم معاناة الشعب هنا.

وأضاف: البعض يرجع ضعف التواجد لأن هناك صعوبات فى وعورة الطريق وأن هناك بعض العناصر المحدودة من القاعدة على طريق تعز، لكن دور الدولة فى الأمن أصبح أفضل من الفوضى قبل ذلك، لكن هناك تضخيم إعلامى للأوضاع، لكن ما نعانيه السقوط المفاجئ للقذائف والقصف العشوائى.