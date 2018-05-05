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محمد بن راشد فى ذكرى توحيد القوات الإماراتية: عملت على ترسيخ الدولة وبناء إنسانها

السبت، 05 مايو 2018 06:01 م
محمد بن راشد فى ذكرى توحيد القوات الإماراتية: عملت على ترسيخ الدولة وبناء إنسانها الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات ومحمد بن راشد


كتب هيثم سلامة
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قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى، فى الذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة فى دولة الإمارات، والتى تحل غدا 6 مايو، إنها عملت على ترسيخ الدولة وبناء إنسانها ورفع عمرانها.

ونشر محمد بن راشد، عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام، صورة تجمعه مع الشيخ زايد آل نهيان، قائلاً :" ‏الإخوة والأخوات .. يصادف غدا 6 مايو مئوية زايد طيب الله ثراه، 100 سنة كأنها 1000 عام من العطاء والبناء والخير .. ترسيخ دولة وبناء إنسانها ورفع عمرانها هو جزء من ميراث زايد العظيم".

محمد بن راشد
محمد بن راشد

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محمد بن راشد

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس الإمارات

ذكرى توحيد القوات المسلحة

دبى




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