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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكة الحديد بالمنيا

السبت، 05 مايو 2018 11:52 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكة الحديد بالمنيا كلابش - أرشيفية


فريق المحافظات
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مسجلى خطر يتزعمان تشكيلًا عصابيًا متخصص فى سرقة مهمات السكك الحديدية بالمنيا.

 

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى، بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، تفيد قيام كل من: "محمد ح ر" 27 عامًا، سبق اتهامه فى 12 قضية سلاح نارى، ضرب، إخفاء مسروقات، سرقة مهمات سكة حديد، و"رجب ش م" 24 عامًا عاطل، سبق اتهامه فى 16 قضية سلاح أبيض ونارى، سرقة مهمات حكومية، مخدرات، سرقة بالإكراه، ومقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المهمات الحكومية الخاصة بالسكة الحديد، وكذا أعمدة الإنارة بالطريق العام، متخذان من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بمسكن الأول وبحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و2 طلقة من ذات العيار وبتفتيش المسكن عثر بداخله على كمية من القطع الحديدية، فرامل، فلنكات قضبان سكه حدية، وقطع حديدية خاصة بأعمدة الإنارة.

 

بمواجهتهما بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقرا بصحتها وأنهما ارتكابا 9 وقائع مماثلة، وأقر الثانى بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع واستخدامه فى نشاطهما.

 

وقد وجه مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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