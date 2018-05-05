البرلمان العربى يعقد جلسته العامة فى المغرب الأربعاء المقبل







القاهرة (أ ش أ)

يعقد البرلمان العربى برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، الأربعاء المقبل، اجتماعات جلسته الرابعة من دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى، بمقر مجلس المستشارين المغربى فى العاصمة المغربية الرباط.

وذكر بيان وزعه المكتب الإعلامى للبرلمان، أن انعقاد هذه الجلسة بالمملكة المغربية يأتى تعزيزا وتمتينا للعلاقات البرلمانية العربية العربية، وبناءً على التعاون والتنسيق بين البرلمان العربى ومجلس المستشارين المغربى.

وستركز الجلسة على تطورات الأوضاع العربية الراهنة، ونتائج أعمال القمة العربية، التى عقدت بالظهران فى المملكة العربية السعودية "قمة القدس"، ومواصلة جهود البرلمان العربى فى دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وستسبق الجلسة اجتماعات تحضيرية تبدأ بعقد مكتب البرلمان العربى اجتماعه الثامن والتاسع اليوم السبت، وغدا الأحد، على أن يعقد المكتب اجتماعه العاشر عشية انعقاد الجلسة الرابعة للبرلمان العربى لإقرار جداول أعمال الجلسة، التى ستعقد صباح يوم الأربعاء المقبل.

كما ستُعقد بعد غد الاثنين اجتماعات اللجان النوعية، حيث ستجتمع لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادى عربى للتعليم العإلى والبحث العلمي، كما ستجتمع اللجنة المعنية بمتابعة إصلاح منظومة العمل العربى المشترك، ولجنة الدول العربية الأقل نموا، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان فى الوطن العربى.

ومن المقرر أن ترفع هذه اللجان تقاريرها للبرلمان العربى فى جلسته العامة لمناقشتها والنظر فى إقرارها.

وستعقد لجان البرلمان العربى الأربع الدائمة اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستناقش لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى العربى مشروع التقرير الدورى للحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسى فى العالم العربي.

وستناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية التكامل الاقتصادى العربى وخطة عملها لدور الانعقاد الثانى للعام 2018، ومتابعة تنفيذ تكليفات اللجنة فى اجتماعها الثالث وما انبثق عنها من قرارات فى الجلسة العامة.

وستستعرض لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مسودة "تقرير حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى لعام 2017"، ومشروع رؤية برلمانية حول: تخفيف آثار الحروب والصراعات فى العالم العربى من منظور حقوق الإنسان.

كما ستناقش لجنة الشئون الاجتماعية والمرأة والشباب خطط عملها بشأن التعليم العإلى والبحث العلمى والصحة، ومتابعة الترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب.