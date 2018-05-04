20 مايو قرعة علنية للمستحقين لأصحاب سوق البالة بحى العرب ببورسعيد

20 مايو قرعة علنية للمستحقين لأصحاب سوق البالة بحى العرب ببورسعيدالجمعة، 04 مايو 2018 01:08 ص
المحافظ اللواء عادل الغضبان
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قررت محافظة بورسعيد إجراء القرعة العلنية 20 من مايو الحالى للمسحقين من أصحاب محلات سوق البالة بعد إستكمال اللجنة المشكلة لحصرهم وإستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط والضوابط.
وأشار بيان المحافظة أن من ضمن الشروط والضوابط أن يكون الحاصل على وحدة بديلة من أبناء بورسعيد وأن لايكون من العاملين بالحكومة فضلا عن عدم منح أصحاب المحلات المغلقة أو المحلات المستخدمة لأغراض غير المصرح بها .
وتابع البيان أن هذه الشروط فى إطار حرص المحافظة على تطوير المدينة بشكل حضارى وإنهاء جميع التجمعات العشوائية التجارية أسوة بما تم فى عشوائيات الإسكان كخطوة على طريق إسترداد بورسعيد لمكانتها على أن تكون لولؤة مدن البحر المتوسط .
موضحا أنه تم وضع مخطط لتكون المنطقة الجديدة متطورة وستكون جاذبة للمستهلكين بشكلها الحضارى مع فتح سبل عديدة لأبواب الرزق والعمل الشريف من خلال منظومة متطورة .
وأكد البيان أن المحافظة حريصة على مساعدة أبناء بورسعيد وفتح سبل العمل الشريف أمامهم من خلال منظومة متطورة .
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