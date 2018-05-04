وول ستريت جورنال: هل يمكن احتواء صدام إسرائيل مع إيران فى سوريا؟!







كتب: محمد محسن أبو النور

طرحت جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية سؤالا حول ما إذا كان بالإمكان احتواء الصدام المحتمل بين إيران وإسرائيل فى سوريا، وذلك بعد أيام من عملية عسكرية نفذتها إسرائيل واستهدفت مقرات عسكرية إيران فى دمشق.

وذكرت الجريدة الأمريكية، أنه مع تصاعد النزاع "الصراع" الإسرائيلى - الإيرانى، تتعرض روسيا لضغوط لاختيار الأطراف التى يمكن أن تدعمها.

ونوهت الجريدة إلى أن الصراع العسكرى المباشر بين إسرائيل وإيران قد بدأ بالفعل، مع سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والتى عادة ما لا يتم الإقرار بها، على القواعد الإيرانية فى سوريا فى الأسابيع الأخيرة.

والسؤال الآن هو ما إذا كان من الممكن احتواء هذا الصدام داخل سوريا، أو ما إذا كان العنف يمكن أن ينتشر إلى مناطق إسرائيلية وإيرانية وربما لبنانية، ما يؤدى إلى نشوب حرب إقليمية موسعة.