وكيل وزارة الإعلام الكويتية: لن ننسى مواقف مصر الداعمة لنا على مر التاريخ

كتب مصطفى عنبر

أكد طارق المزرم، وكيل وزارة الإعلام الكويتية، حرص بلاده على تعزيز التعاون الإعلامى مع مختلف وسائل الإعلام المصرية، مؤكدا أن ذلك التعاون، يعد أحد أبرز ركائز العلاقات المصرية – الكويتية.

وأضاف فى تصريح صحفى قبيل وصوله للقاهرة لترأس وفد الكويت باجتماعات وزراء الإعلام العرب الأربعاء المقبل، إن التعاون والتنسيق، هو السمة المميزة بين الكويت وشقيقتها مصر، موضحًا أن العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين تزداد نموا وازدهارا على جميع المستويات والأصعدة يوما بعد يوم؛ بفضل حكمة قيادتى البلدين الشقيقين، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعيهما المشترك لدعم كل تحرك يستهدف مصلحة البلدين والشعبين والأمتين العربية والإسلامية".

وشدد المزرم على أن الكويت لا تنسى المواقف المصرية الداعمة لها على مر التاريخ، ومنها مبادرة مصر فى أوائل الأربعينيات من القرن الماضى، بإرسال بعثات تعليمية إلى الكويت لتعليم أبنائها، بل وإرسال رواتب أعضاء تلك البعثات بالعملة المصرية، لضعف ميزانية الدولة الكويتية فى ذلك الوقت منوها إلى أن تاريخ العلاقات بين البلدين حافل بمثل هذه المواقف الأخوية التى تجسد أصالة ورسوخ التعاون بينهما.

وفيما يتعلق بالمناخ الإعلامى فى الكويت، أكد وكيل وزارة الاعلام الكويتية أن المناخ الاعلامى بالكويت يتسم بالحرية والشفافية المطلقة، مشددا على عدم وجود أى نوع من أنواع الرقابة السابقة على جميع وسائل الاعلام، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية.