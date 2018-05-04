وفد شعبى يطير من الأقصر للقاهرة لعرض أزمة كوبرى طريق الكباش على الحكومة







الأقصر – أحمد مرعى

قرر عدد من النواب وممثلى الأحزاب والمؤسسات السياحية بالأقصر، تشكيل وفدا شعبيا يضم نوابا بالبرلمان وأمناء أحزاب وممثلون للغرف السياحية بالمحافظة للسفر إلى القاهرة، وعرض قضية الكوبرى الثالث فوق طريق الكباش، على الحكومة ومجلس النواب، والمؤسسات الصحفية والإعلامية، ونقل مطالب أهل الأقصر وتحذيرات المؤسسات السياحية من عدم إقامة الكوبرى فى القريب العاجل.

ومن المنتظر أن يشارك بالوفد الشعبى، النواب حمادة العمارى وأحمد أدريس وعبد الرازق زنط، وثروت عجمى، مستشار غرفة شركات السياحة بالأقصر، وجمال عبد الصادق، أمين حزب الشعب الجمهورى، ويوسف جعفر، رئيس جمعية من أجل مصر، ومحمد صالح، منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، وأحمد جاويش عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومحمود أبو الليل، نائب رئيس حزب مصر 2000، وعدد آخر من القيادات الشعبية والحزبية وخبراء القطاع السياحى.