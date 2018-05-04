وزير الدفاع اللبنانى: اتخذنا الترتيبات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية

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أعلن وزير الدفاع الوطنى اللبنانى يعقوب رياض الصراف، أن كامل مؤسسات وزارة الدفاع اتخذت الترتيبات والإجراءات كافة المرتبطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى تنظيم العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بوم الأحد المقبل فى جميع المناطق اللبنانية.

وأكد الصراف، فى تصريح اليوم، أن التحضيرات اللوجيستية والأمنية اللازمة لمواكبة الاستحقاق الانتخابى الذى يمثل انجازا جديدا لوطننا، قد اكتملت مشددا على أهمية دور القوات المسلحة العين الساهرة على الوطن لتأمين سلامة المواطنين وحسن سير العملية الديمقراطية فى اجواء من الطمأنينة والحرية,

وأعطى الصراف، توجيهاته إلى المحكمة العسكرية بوجوب البقاء على استعداد قضائى تام يواكب الاستعدادات الأمنية والتواجد فى أماكن العمل لاتخاذ الاجراءات المناسبة فى حال حدوث اى مخالفة، كما تمنى على المواطنين المساهمة فى إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطى الفريد الذى يساهم فى ترسيخ الاستقرار فى لبنان لاسيما فى ظل الأزمات التى تحيط بنا عبر الالتزام بالتعليمات والتحلى بالموضوعية واليقظة والتعاون وعدم الانجرار إلى الاستفزازات التى من شأنها إعاقة سير العملية الديمقراطية.

وعلى صعيد آخر، استقبل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، اليوم، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات عضو البرلمان الأوروبى ايلينا فالينسينو، والوفد المرافق من البرلمان الأوروبى، وتم خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية اللبنانية التى ستجرى الأحد المقبل.

الصليب الأحمر اللبنانى يعلن رفع حالة الطوارئ تزامنا مع الانتخابات النيابية

ومن جهته، أعلن الصليب الأحمر اللبنانى، رفع حالة الطوارئ ووضع فرق الإسعاف فى حالة من الاستعداد والاستنفار العام فى مختلف مراكزه، تزامنا مع الانتخابات النيابية اللبنانية التى ستجرى بعد غد الأحد.

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وذكر الصليب الأحمر - فى بيان اليوم الجمعة - أن عدد مراكزه البالغة 46 مركزا تدعمها 219 سيارة إسعاف و837 مسعفًا، وذلك بهدف التدخل فى الحالات الاستثنائية ومواصلة توفير خدمة نقل المرضى والحالات الطارئة إلى المستشفيات، ولفت البيان، إلى أن فرق الصليب الأحمر على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجانى 140، موضحا أن كل التقنيين فى مراكز نقل الدم سيكونون على استعداد لتلبية الطلب على وحدات الدم من كل الفئات بحسب توفرها إضافة إلى استقبال المتبرعين.