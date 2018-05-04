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وزير الدفاع الإسرائيلى يرفض اعتذار محمود عباس بشأن تصريحاته عن محرقة اليهود

الجمعة، 04 مايو 2018 01:36 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يرفض اعتذار محمود عباس بشأن تصريحاته عن محرقة اليهود وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان


رويترز
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، اليوم الجمعة عن رفضة اعتذار الرئيس الفلسطينى محمود عباس بشأن تصريحاته عن اليهود ويصفه بأنه "منكر للمحرقة".
 
وقدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس اعتذاره اليوم بعد اتهامه بمعاداة السامية وذلك بعدما قال فى كلمة إن الاضطهاد التاريخى لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم وليس دينهم.

وأدان عباس فى بيان أصدره مكتبه فى رام الله معاداة السامية وقال إن المحرقة "أبشع جريمة فى التاريخ"، وصدر البيان بعد اجتماع للمجلس الوطنى الفلسطينى استمر أربعة أيام.

وجاء فى البيان "إذا شعر الناس بإهانة بسبب كلمتى أمام المجلس الوطنى الفلسطينى لا سيما أتباع الدين اليهودى.. أقدم اعتذارى لهم. أود أن أؤكد ل

 


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محرقة اليهود




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