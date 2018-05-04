وزير الدفاع الإسرائيلى يرفض اعتذار محمود عباس بشأن تصريحاته عن محرقة اليهود







رويترز

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، اليوم الجمعة عن رفضة اعتذار الرئيس الفلسطينى محمود عباس بشأن تصريحاته عن اليهود ويصفه بأنه "منكر للمحرقة".

وقدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس اعتذاره اليوم بعد اتهامه بمعاداة السامية وذلك بعدما قال فى كلمة إن الاضطهاد التاريخى لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم وليس دينهم .