واشنطن بوست: النساء السعوديات يشعرن بالحرية بعد السماح لهن بالقيادة







كتب: محمد محسن أبو النور

رأت جريدة واشنطن بوست الأمريكية أن طريقة قيادة المرأة السعودية للدراجات البخارية "المتورسيكلات" تشير إلى أن المملكة العربية تمضى قدما فى طريقة حكم جديدة، مؤكدة أن النساء السعوديات يشعرن بالحرية بعد السماح لهن بالقيادة.

ولفتت الجريدة من خلال تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت إلى أنه مع حلول الليل على حلبة رياضة السيارات المهجورة على مشارف العاصمة السعودية، قادت حنان عبد الرحمن دراجة بخارية "موتورسيكل" سوزوكى سوداء، عبر طريق مرورية على أشكال مخروطية.

وقصت الجريدة، أن الفتاة البالغة من العمر 31 عاماً، والتى ترتدى سترة من تلك التى يرتديها المتدربون ذوات اللون الأصفر، لديها كلمة واحدة تصف ما تشعر به وهو: "الحرية".

وأوضحت الجريدة أن المشهد جديد بالنسبة للمملكة العربية السعودية المحافظة، حيث سيتم السماح للنساء فى نهاية المطاف، بحلول شهر يونيو المقبل، بقيادة السيارات، بعد سنوات من حرمان النساء من هذا الحق بشكل فريد للنساء فى المملكة العربية السعودية.

وفى وقت سابق أكدت السلطات السعودية أنه سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة والشاحنات بالإضافة إلى السيارات (كما أنها تطرح سؤالاً حول ما إذا كانت المركبات التى تقودها النساء ستحصل على لوحات أرقام خاصة. لن تفعل ذلك)، وفقا لواشنطن بوست.

ورأت الجريدة أن قرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، الذى أعلن عنه قبل سبعة أشهر، هو أحد أبرز الخطوات التى قام بها ولى العهد الشاب الطموح، محمد بن سلمان، فى الوقت الذى يمضى فيه قدما فى عملية تحديث المملكة.