نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر تحذر من مخاطر قرار الغاء كوبرى طريق الكباش







الأقصر – أحمد مرعى

حذرت نقابة المرشدين السياحيين، بمحافظة الأقصر، من مخاطر إلغاء الكوبرى الثالث فوق طريق الكباش، على الحركة السياحية.

وناشدت النقابة فى بيان لها اليوم وزيرة السياحة ومحافظ الأقصر بالتدخل وإقامة الكوبرى فى الموقع المقرر له، وذلك لتسهيل حركة مرور الحافلت السياحية بين مختلف المزارات الأثرية والسياحية بالمدينة، وتسهيل انتقال العاملين بالقطاع السياحى بين شرق الأقصر وغربها.

وكانت غرفة شركات السياحة بالمحافظة، قد اعلنت أن شركات السياحة، تدرس حاليا، رفع معبد الأقصر من برامجها السياحية، اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، وذلك بسبب المعاناة التى تواجهها الحافلات السياحية، فى الإنتقال من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بعد هدم الطريق الواصل بين الورنيش وشارع معبد الكرنك ومعبد الأقصر، ضمن مخطط تنفيذ المراحل الأخيرة من مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعونى، والإعلان عن ألغاء الكوبرى الثالث الذى مقررا بتلك المنطقة فوق طريق الكباش.

وحذر ثروت عجمى، مستشار الغرفة، فى اجتماع طارىء للغرفة ، من أن عدم إقامة الكوبرى الثالث، سوف يتسبب فى ارتباك دائم فى تنفيذ برامج زيارة معبدى الكرنك والأقصر، مشيرا إلى أنه بات من الصعب قيام الحافلات السياحية بالإنتقال بالسياح من معبد الكرنك ، إلى معبد الأقصر، عبر طريق ابوالجود أو مدرسة الصنايع، حيث باتت الحافلات تسير عكس الإتجاه بميدان اوبالحجاج للدخول بمعبد الأقصر، واصبح هناك حالة ارتباك مرورى دائمة بميدان أبوالحجاج، الأمر الذى يشوه صورة الأقصر فى عيون زوراها من سياح العالم.