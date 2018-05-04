ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة ، بينما غادر 5 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم ، مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2579 طن قمح ، كما غادرت 34 سيارة نقل محملة بـ 1480 طن قمح،وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171006 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24793 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 3300 يوريا و1031 طن رمل و2440 طن مولاس و2940 طن حديد بليت و1728 طن ملح .