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موسكو: واشنطن تحاول تقديم إيران وحزب الله كتهديد أمنى أكبر من "داعش"

الجمعة، 04 مايو 2018 07:10 ص
موسكو: واشنطن تحاول تقديم إيران وحزب الله كتهديد أمنى أكبر من "داعش" سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى


موسكو أ.ش.أ
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أعلن نائب مدير قسم التحديات والأخطار الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، دميترى فيوكتيستوف، أن الولايات المتحدة تحاول تقديم إيران و"حزب الله" على أنهما يشكلان تهديدا خطيرا للسلام والأمن أكبر من المنظمات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش".

وقال فيوكتيستوف على هامش الدورة الـ18 للجنة الأمريكية الدولية لمكافحة الإرهاب، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: " إن الأمريكيين قد توقفوا مؤخرا عن القول بأن داعش تمثل التهديد الرئيسى وتوقفوا عن الحدث بشأن تنظيم" القاعدة" ، على الرغم من أن تقديرات الخبراء الروس تشير إلى أن "تنظيم القاعدة" يتلقى الآن تمويلا حتى أكثر من "داعش"، وأضاف "أن كل ما يهتمون به هو "حزب الله" و"إيران"، مشيرا إلى أن عائدات "داعش" تشكل الآن نحو 3 ملايين دولار شهريا وإجمالى إيرادات جميع خلايا "القاعدة" يبلغ من 20 إلى 40 مليون دولار.

 


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