مقتل وإصابة عدد من إرهابيى "داعش" فى قصف للطيران العراقى جنوب كركوك

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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بأن عددا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، سقطوا بين قتيل وجريح فى قصف للطيران العراقى على أوكار للتنظيم جنوب محافظة كركوك.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، عن المصدر، قوله، إن طيران القوة الجوية العراقية نفذ ضربات جوية قرب قرى السماكة وعدد من الأوكار فى محيط قضاء داقوق جنوب كركوك، أسفرت عن تدمير الأوكار ومقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم الإرهابى الذى يستخدم مواقع بين داقوق والطوز لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية.

وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه - أن تنظيم "داعش" يتحرك من خلال مجاميع صغيرة، خاصة فى محيط قضاء داقوق (45 كم جنوب كركوك) منها منطقة الشاى وحمرين والمنطقة الممتدة بين قضاء داقوق والطوز بمحافظة صلاح الدين، ويذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف شبه مستمرة، فيما تعلن الأجهزة الأمنية العراقية باستمرار اعتقال مطلوبين بتهمة "الإرهاب" وقياديين بتنظيم "داعش" الإرهابى.