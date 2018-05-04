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الجمعة، 04 مايو 2018 02:40 ص
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مقتل شخص وإصابة 60 آخرين فى اصطدام بين قطارين جنوب تونس

الجمعة، 04 مايو 2018 02:10 ص
مقتل شخص وإصابة 60 آخرين فى اصطدام بين قطارين جنوب تونس اصطدام قطارين _ صورة أرشيفية


تونس أ ش أ
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لقى شخص مصرعه، وأصيب نحو 60 آخرين، الخميس، فى اصطدام بين قطارين لنقل المسافرين فى منطقة مقرين جنوب العاصمة التونسية "تونس".

وكان مدير الاتصال المكلف بالعلاقات الخارجية فى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ناصر عاشور قد صرّح بأن حادث الاصطدام شمل 3 قطارات، موضحا أن قطارين كانا على نفس خط السير.

 


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