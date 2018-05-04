مقتل شخص وإصابة 60 آخرين فى اصطدام بين قطارين جنوب تونس

مقتل شخص وإصابة 60 آخرين فى اصطدام بين قطارين جنوب تونسالجمعة، 04 مايو 2018 02:10 ص
اصطدام قطارين _ صورة أرشيفية
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لقى شخص مصرعه، وأصيب نحو 60 آخرين، الخميس، فى اصطدام بين قطارين لنقل المسافرين فى منطقة مقرين جنوب العاصمة التونسية "تونس".
وكان مدير الاتصال المكلف بالعلاقات الخارجية فى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ناصر عاشور قد صرّح بأن حادث الاصطدام شمل 3 قطارات، موضحا أن قطارين كانا على نفس خط السير.
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