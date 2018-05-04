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الجمعة، 04 مايو 2018 03:11 م
خالد صلاح
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مفتشو الأسلحة الكيماوية يعودون من مهمة تقصى الحقائق فى دوما السورية

الجمعة، 04 مايو 2018 03:04 م
مفتشو الأسلحة الكيماوية يعودون من مهمة تقصى الحقائق فى دوما السورية سوريا - أرشيفية


رويترز
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أكد مصدر دبلوماسى، اليوم الجمعة، أن مفتشو الأسلحة الكيماوية يعودون من مهمة تقصى الحقائق فى دوما السورية. 
 

 


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