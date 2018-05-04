مفتشو الأسلحة الكيماوية يعودون من مهمة تقصى الحقائق فى دوما السوريةالجمعة، 04 مايو 2018 03:04 م
سوريا - أرشيفية
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أكد مصدر دبلوماسى، اليوم الجمعة، أن مفتشو الأسلحة الكيماوية يعودون من مهمة تقصى الحقائق فى دوما السورية.
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الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث
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