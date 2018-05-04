مسيرة دراجات فلسطينية ردا على سباق "طواف إيطاليا" فى القدس المحتلة







أ ش أ

انطلقت اليوم الجمعة، مسيرة دراجات هوائية من مدينة رام الله، باتجاه حاجز قلنديا العسكرى، شمال القدس المحتلة، بمشاركة عشرات الدراجين الفلسطينيين، وذلك ردا على استضافة سلطات الاحتلال الإسرائيلى لسباق "طواف إيطاليا" الذى يعد ثالث أكبر سباق فى العالم، وينطلق سباق "طواف إيطاليا 2018"، اليوم، فى مدينة القدس المحتلة، والذى تهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية من وراء تنظيمه إلى تحسين صورته أمام العالم، وإخفاء سياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطينى.

وقال منسق الحملة الأكاديمية فى حملة مقاطعة إسرائيل زيد الشعيبى، فى تصريح اليوم، إن الحركة أصدرت بيان استنكار لحضور السباق الضخم، وطالبت القائمين عليه بإلغائه، كونه يضفى شرعية على دولة "ابرتهايد"، تضطهد الفلسطينيين على مدار عقود، وأشار إلى أن الحركة أطلقت حملة حملت شعار "اسحبوا دراجاتكم"، بهدف الضغط على الدول المشاركة فى السباق للانسحاب منه، مشيرا الى أن الحملة دعت الى نقل الطواف من إسرائيل حتى لا يكون هناك محاولة للتستر على جرائم الاحتلال، وانتهاكاتها للقانون الدولى وحقوق الإنسان.