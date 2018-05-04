video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسيرة دراجات فلسطينية ردا على سباق "طواف إيطاليا" فى القدس المحتلة

الجمعة، 04 مايو 2018 10:58 ص
مسيرة دراجات فلسطينية ردا على سباق "طواف إيطاليا" فى القدس المحتلة دراجات هوائية - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

انطلقت اليوم الجمعة، مسيرة دراجات هوائية من مدينة رام الله، باتجاه حاجز قلنديا العسكرى، شمال القدس المحتلة، بمشاركة عشرات الدراجين الفلسطينيين، وذلك ردا على استضافة سلطات الاحتلال الإسرائيلى لسباق "طواف إيطاليا" الذى يعد ثالث أكبر سباق فى العالم، وينطلق سباق "طواف إيطاليا 2018"، اليوم، فى مدينة القدس المحتلة، والذى تهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية من وراء تنظيمه إلى تحسين صورته أمام العالم، وإخفاء سياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطينى.

وقال منسق الحملة الأكاديمية فى حملة مقاطعة إسرائيل زيد الشعيبى، فى تصريح اليوم، إن الحركة أصدرت بيان استنكار لحضور السباق الضخم، وطالبت القائمين عليه بإلغائه، كونه يضفى شرعية على دولة "ابرتهايد"، تضطهد الفلسطينيين على مدار عقود، وأشار إلى أن الحركة أطلقت حملة حملت شعار "اسحبوا دراجاتكم"، بهدف الضغط على الدول المشاركة فى السباق للانسحاب منه، مشيرا الى أن الحملة دعت الى نقل الطواف من إسرائيل حتى لا يكون هناك محاولة للتستر على جرائم الاحتلال، وانتهاكاتها للقانون الدولى وحقوق الإنسان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

جيش الاحتلال يخطف راعى أغنام لبنانى من بلدة شبعا جنوب البلاد

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى الجمعة الماضية

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا من الضفة الغربية

صحف ألمانيا تعلن الحرب على إسرائيل.. 3 جرائد تحتفى بكتاب يفضح تل أبيب: احتلال فلسطين جزء من العقيدة الصهيونية العنصرية.. وفدى جريس لمجلة الحزب الديمقراطى الاجتماعى: عائد مبيعات الإصدار لمقاومى الاستيطان

اخبار عربية

مسيرة دراجات بفلسطين

سباق طواف ايطاليا

طواف ايطاليا 2018

مدينة القدس

اخبار العرب

اخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة