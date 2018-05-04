مسئول روسى: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى الإيرانى سينعكس عليها سلبا







أ ش أ

اعتبر مدير قسم شئون منع الانتشار بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، أن انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى سينعكس سلبا على واشنطن نفسها.

وقال يرماكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، "إذا خالفت الولايات المتحدة هذه الاتفاقيات المدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولى، فستضرر الولايات المتحدة ذاتها من ذلك"، وأضاف "سيكون الأمر أسهل بالنسبة لنا من وجهة النظر الاقتصادية فى العلاقات مع إيران، حيث سنتمكن من تصدير ما نريد"، مؤكدا أن "الحديث لا يمكن أن يجرى عن تجديد العقوبات الأممية على إيران"، وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمهل الأوروبيين حتى 12 مايو الجارى للتوصل إلى اتفاق جديد يصوب "الثغرات الرهيبة" الواردة فى الاتفاق النووى الموقع بين إيران والقوى الـ6 الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، عام 2015.