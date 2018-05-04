محضر اعتداء جنسى على شاب بالغربية يكشف كذب المبلغ وابتزازه لفتاة بصورتها







الغربية - محمد طارق

نجح ضباط فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة في كشف لغز تحرير شاب محضر ضد مجهولين بالاعتداء الجنسي عليه، وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح وإصابته بطلق ناري.

بدأت أحداث الواقعه بتلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه إخطارا من العميد إيهاب مصطفى مأمور مركز شرطه زفتي بورود بلاغ من المدعو " عمرو ح س " 29 سنه عامل ومقيم بكفر ابرئ دائرة المركز بقيام مجهولين باستيقافه وسرقته بالإكراه والتعدي عليه تحت تهديد السلاح، وإصابته بطلق ناري باليد اليمني .

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أيمن لقيه مدير المباحث بالغربيه قاده العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطه والرائد محمود العرنوسي رئيس مباحث مركز زفتي لكشف ملابسات الحادث ، وأثبتت التحريات تداول فيديو بإحدى القرى التابعه لمركز زفتي لشاب يدعي " ع آل " يعتدي جنسيا على صديقه " ع ح " بإحدى الأراضي الزراعيه تحت تهديد السلاح

نجح فريق البحث في تحديد الجناه وهم كلا من " سعد ع ر " 25 سنه سائق ميكروباص ، " عبد الحميد م " 24 سنه عاطل ومقيم بالسملاويه مركز زفتي ، " سمير ع م " 25 سنه وبحوزته فرد الخرطوش المستخدم في التهديد أثناء الواقعه .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين جميعا، وبسؤالهم أقروا بالاشتراك في ارتكاب الواقعة، وتصوير المجني عليه فيديو أثناء الاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح لأنه سرق صورة لإحدى الفتيات من هاتف صديقه، وحاول ابتزازها لدفع مبالغ مالية، وأثناء ذلك خرج من السلاح المستخدم في تهديده طلقه خرطوش أصابته وتم نقله إلى المستشفى.

بسؤاله، اختلق واقعه تعرضه للسرقه بالإكراه خوفا من تعرضه للمساءلة القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.