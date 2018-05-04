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محافظ سوهاج : تحرير 23 محضر تموينى فى حملة مكبرة بمدينة ساقلته

الجمعة، 04 مايو 2018 01:22 م
محافظ سوهاج : تحرير 23 محضر تموينى فى حملة مكبرة بمدينة ساقلته الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، انه تم تحرير 23 محضر مخالفات تموينية متنوعة في حملة مكبرة بمركز ومدينة ساقلتة، واستمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنطاق المركز، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل والرقابة علي الأسواق استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم .
 
وأوضح عاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام برفع لاشغالات وأعمال نظافة بشوارع التحرير، وعبد السلام عارف بمدينة ساقلته، وتم رفع أحد الأكشاك الكبيرة التي كانت تعوق المرور بمدخل المدينة ، ووضعه فى مكان مناسب ، وقامت لجنة حماية المستهلك بحملات رقابية، أسفرت عن تحرير 23 محضر متنوع لضبط الأسعار، ومنع احتكار التجار للسلع الغذائية ، تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم، واستعدادا لشهر رمضان المبارك، بتوفير جميع السلع للمواطنين، كما تم مصادرة أدوات مقهى مخالف بشارع التحرير، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة للحملات .
 
 
 

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