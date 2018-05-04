video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يفتتح ميدان الصيادين على كورنيش النيل

الجمعة، 04 مايو 2018 12:58 م
محافظ المنيا يفتتح ميدان الصيادين على كورنيش النيل محافظ المنيا يفتتح ميدان الصيادين


فريق المحافظات
إضافة تعليق

افتتح عصام البديوى محافظ المنيا، مساء أمس، "ميدان الصيادين" وهو أحد الاعمال الفنية والابداعية ، التي نفذتها 4 طالبات، بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا بالشراكة مع الديوان العام للمحافظة ، بميدان الفولى على كورنيش النيل من خلال مسابقة أطلقتها المحافظة بالتعاون مع جروب "عاوز بنين" على موقع التواصل الاجتماعي خلال الاحتفال بعيدها القومي تحت عنوان " المنيا بشكل تانى " لتجميل ميادين المحافظة. 
 
حضر الافتتاح اللواء مصطفى درويش مدير عام المشروعات بالمحافظة والعقيد أكرم على المستشار العسكري ، والطالبات الأربعة "نورا" و"مشيرة" و"سها" و"نورهان" المنفذات للعمل الفني "تماثيل الصيادين" .
 
وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره بالجهد المبذول من قبل الفتيات في تنفيذ هذا العمل الجاد المبدع والمساهمة في تجميل أحد الميادين الرئيسية بالمنيا، مؤكداً على أن المحافظة تدعم الأفكار الشبابية الجادة والهادفة وتعمل على تذليل الصعاب وتسخير كافة الإمكانيات أمام هؤلاء الشباب المخلصين والمحبين لبلدهم متمنياً لهم دوام التفوق وتقديم المزيد من الأعمال الناجحة.
 
من جانبها، قالت نورهان ، إن الفكرة تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة القائمة على المسابقة التي أطلقتها المحافظة وأنها تكلفت ما يقرب من 13 ألف جنيه تحملنا منها 5 ألاف و5 اخرين تحملتها الوحدة المحلية لمدينة المنيا و3 ألاف أخرى تحمل بها المسئولين عن جروب عاوز بنزين على فيس بوك.
 
وأضافت الطالبات أنهن لم يسعن إلى تكريم أو الوصول إلى مسئول إنما كان هدفهم تقديم عمل جديد للمحافظة
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ المنيا يوقع 20 عقد لتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

ميدان الصيادين

افتتاح ميدان الصيادبن




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة