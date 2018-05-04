محافظ الشرقية : إنشاء وتطوير 11 مدرسة بـ50 مليون جنيه بأبوكبير







الشرقية - إيمان مهنى

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إن المحافظة تدعم المنظومة التعليمية عن طريق إنشاء مدارس جديدة للتغلب على كثافة الطلاب، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مدرسة والتي توفر 156 فصلًا دراسيًا بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون و212 ألف جنيه خلال العام الجاري بمركز ومدينة أبوكبير.

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم الجمعة، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تحسين الخدمة التعليمية وإزالة أي معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بإقامة مدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا لأن التعليم من أهم ركائز التنمية والتقدم في المجتمعات.

وأعلن المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 8 مدارس بمركز أبو كبير متنوعة ومقسمة بين إنشاء جديد لمدرسة كفر النصيري الثانوية والتي توفر ١٢ فصلًا دراسيًا جديدًا بـ6 ملايين و426 ألف جنيه. وأوضح مرسي، أنه تم إحلال كلي وجزئي لـ4 مدارس بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون و312 ألف جنيه وتوفر 52 فصلًا دراسيًا وهم مدرسة أحمد عبادة سالم الإعدادية بـ4 مليون جنيه وتوفر 12 فصلًا دراسيًا، ومدرسة نزلة خيال للتعليم الأساسي بـ4 مليون و386 ألف جنيه وتوفر 18 فصلًا دراسيًا، ومدرسة هربيط الإبتدائية الجديدة بـ6 ملايين و656 ألف جنيه وتوفر 16 فصلًا دراسيًا، ومدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بـ2 مليون و524 ألف جنيه وتوفر 6 فصول دراسية. وأضاف، أنه تم التوسع في إنشاء 3 مدارس والتي توفر 5٠ فصلًا دراسيًا، وبتكلفة إجمالية بلغت16 مليون و474 ألف جنيه وهم مدرسة نزلة العرين للتعليم الأساسي بـ2 مليون و820 ألف جنيه، والتي توفر 11 فصلًا دراسيًا، ومدرسة الشروة للتعليم الأساسي بـ3 مليون و808 ألف جنيه، والتي توفر 15 فصلًا دراسيًا، ومدرسة صلاح سالم الابتدائية بـ6 ملايين و360 ألف جنيه وتوفر 24 فصلًا دراسيًا. وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من إنشاء وتطوير 3 مدارس بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليون و200 ألف جنيه والتي توفر 42 فصلًا دراسيًا بمركز أبو كبير، وهم مدرسة الأحراز الابتدائية والتي توفر 16 فصلًا دراسيًا بـ2 مليون و631 ألف جنيه، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية وتوفر 18 فصلًا دراسيًا بـ7 ملايين جنيه، ومدرسة منشأة صديق للتعليم الأساسي والتي توفر 8 فصول بـ2 مليون و524 ألف.