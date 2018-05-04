ضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الاسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط " م.خ.ع" 43 سنة صاحب مصنع أعلاف بدون ترخيص مركز كوم حمادة لإدارته مصنع تصنيع أعلاف بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وحيازته واستخدامه أعلافا مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها، حيث تم ضبط كمية 725 ر 4 أطنان إضافات وأعلاف منتج نهائي.

كما تم ضبط محمد .ص.ح. 42 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية والمبيدات الزراعيه بمدينة بدر لحيازته وعرضه للبيع أسمدة زراعية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 150 كيلو أسمدة زراعية و 18 عبوة مبيدات زراعية .

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط ح.م.ي.41 سنة صاحب مخبز بلدى بمدينة كوم حماده لتجميعه بطاقات تموينية ذكية والمخصصة للمواطنين أصحابها بغرض التلاعب فى الحصة المقرره لهم من الخبز البلدى المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 52 بطاقة تموينيه ذكية .

وضبط "س .س.م" 41 سنة صاحب مصنع حلويات كائن مدينة كوم حمادة لإدارته المصنع بدون ترخيص حيث تم ضبط كميه 300 كيلو سكر حر وكذا كمية 150 كيلو دقيق حر .