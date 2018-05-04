ضبط 4 آلاف لتر سولار مدعم وأعلاف غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، لضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية والمواد التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء، أسفرت عن ضبط 4 آلاف لتر سولار مدعم وأسطوانات غاز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وأعلاف غير صالحة للاستهلاك.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "ماجد.س.م" 52 سنة المدير المسؤل عن مصنع آيس كريم بقرية الراهبين مركز سمنود وبحوزته 4000 لتر سولار مدعم من قبل الدولة فى المحضر 13825 جنح مركز سمنود.

وضبط "مصطفى.هـ" 24 سنة عامل مقيم بقرية ميت عساس مركز سمنود وبحوزته 15 أسطوانة بوتاجاز مدعمة من قبل الدولة بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء فى المحضر 13826 جنح مركز سمنود.

كما تم ضبط "جيهان.م.م" 43 سنة المسئولة عن مصنع أعلاف بدون ترخيص بقرية كفر الثعبانية مركز سمنود وبحوزتها 4 أطنان أعلاف كسب فول صويا غير صالحة للاستهلاك، وطن مركزات أعلاف دواجن غير صالحة، و500 جوال فارغ معد للتعبئة فى المحضر 13823 جنح مركز سمنود.

وضبط "محمود.م.إ" 51 سنة صاحب مدشة أعلاف بدون ترخيص بقرية شرشابة مركز السنطة مقيم بقرية المنشأة الكبرى وبحوزته 40 جوال أعلاف حيوانية وزن الجوال 50 كيلو.

فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، فى المحضر 8596 جنح مركز السنطة، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.